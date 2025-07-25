Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan Barış Görüşmeleri Üzerine Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren barış görüşmelerine ilişkin telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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