Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den İran-İsrail Çatışmaları Üzerine Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran ve İsrail arasında süregelen çatışmaları ele aldı.
(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel