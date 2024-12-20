Hakan Fidan ve Annalena Baerbock Suriye'yi Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Suriye'deki güncel gelişmeleri görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasında Almanya'nın öncü bir rol oynaması, Suriye'nin yeniden inşaası, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi, Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce kalıcı şekilde sona ermesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci konuları ele alındı.