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Hakan Fidan ve Annalena Baerbock Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

Hakan Fidan ve Annalena Baerbock Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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