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Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı Seyretti

Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı Seyretti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera, Şam'da Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri izledi. İkili, ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde bu buluşmayı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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