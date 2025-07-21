Hakan Fidan ve Abbas Erakçi Nükleer Müzakereleri Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani durum, Suriye'deki gelişmeler ve İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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