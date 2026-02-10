Hakan Fidan ile Abbas Arakçi Arasında Nükleer Müzakereler Görüşmesi

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.