Hakan Fidan ve Abbas Arakçi Nükleer Müzakereleri Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.