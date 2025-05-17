Hakan Fidan ve Abbas Arakçi Nükleer Müzakereleri Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereleri ele aldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel