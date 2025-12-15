Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

