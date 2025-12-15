Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.