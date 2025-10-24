Hakan Fidan, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Safedi ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.