Hakan Fidan, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Safedi ve Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
