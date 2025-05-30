Hakan Fidan, Ukrayna'da Zelenski ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir temas olarak değerlendiriliyor.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kiev'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel