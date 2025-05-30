Hakan Fidan, Ukrayna'da Zelenski ile Görüştü

Hakan Fidan, Ukrayna'da Zelenski ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Fidan, Ukrayna'da Zelenski ile Görüştü
Haber Videosu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir temas olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kiev'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı! Yunanistan tedirgin

Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.