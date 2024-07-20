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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Fidan, Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve  KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünde, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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