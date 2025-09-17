Haberler

Hakan Fidan, Suudi ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Gazze'nin Durumunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeler ve BM Genel Kurulu'ndaki Filistin faaliyetlerinin hazırlıklarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

