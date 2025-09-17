Hakan Fidan, Suudi ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Gazze'nin Durumunu Görüştü

(ANKARA )-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati görüştü. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.