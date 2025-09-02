Hakan Fidan, Suudi Dışişleri Bakanı ile Filistin ve Gazze Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Filistin Devletinin tanınmasıyla ilgili yapılacak toplantı ve Gazze'ye insani yardım çalışmalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Filistin Devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.