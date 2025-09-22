Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

