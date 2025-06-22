Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile İstanbul'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu marjında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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