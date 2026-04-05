Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Hakan Fidan'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından kabul edildi. Görüşme, bölgesel konuların ele alındığı bir ziyaret kapsamında gerçekleşti.
(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Şam'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi" denildi.
Kaynak: ANKA