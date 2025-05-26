Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Rusya'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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