Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Rusya'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel