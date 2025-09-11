Hakan Fidan, Roma'da İtalyan Yetkililerle Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel