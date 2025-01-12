Hakan Fidan Riyad'da Suriye Yönetimiyle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suriye konulu toplantıların ardından geçici Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Riyad'da Suriye konulu toplantılardan sonra geçici Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Riyad'da Suriye konulu toplantılardan sonra geçici Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel