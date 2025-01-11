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Hakan Fidan, Riyad'da Suriye toplantısına katılacak

Hakan Fidan, Riyad'da Suriye toplantısına katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıda, ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik adımlara odaklanacak. Toplantıya birçok ülkenin dışişleri bakanları katılacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacak. Toplantıda, ağırlıklı olarak Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlara odaklanılacak.

Ürdün'ün Akabe kentinde 14 Aralık 2024'te düzenlenen ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının devamı olan yarın Riyad'daki toplantıya, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya'nın Dışişleri Bakanı, ABD ve İtalya'nın ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılacak.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin de katılması bekleniyor.

Ağırlıklı olarak Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlara odaklanılması beklenen toplantıda Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığının altını çizecek ve bu amaca yönelik bir diğer önemli unsurun da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin gözetilmesi olduğunu vurgulayacak.

Hakan Fidan'ın "Suriye'deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını yinelemesini isteyeceği kaydedildi. Suriye'nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine" işaret edecek olan Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımlara ahiren (son günlerde) getirilen muafiyetlerin kapsamının önümüzdeki dönemde kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesinin teşvik edilmesini isteyeceği  belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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