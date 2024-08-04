Dışişleri Bakanı Fidan: Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatıldı, kamyonlar Kerem Şalom'a yönlendiriliyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada; "An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda, sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre buradan şu anda kamyonlar gitmiyor, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor. Orada da günde 25 civarında kamyon Gazze'ye geçiş yapabilmekte" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da El-Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Fidan, Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce El Ariş Limanı'na uğradık, gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklendiğini görme imkanımız oldu. Refah Sınır Kapısı'nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda, sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre buradan şu anda kamyonlar gitmiyor, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor. Orada da günde 25 civarında kamyon Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Bu da son derece az bir rakam. Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri başta Amerika olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler.

Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye'nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar."