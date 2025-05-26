Hakan Fidan, Putin ile Ekonomi ve Enerji Konularını Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından bugün kabulünde; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimler, 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.