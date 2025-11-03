Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel