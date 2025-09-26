Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.