Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
