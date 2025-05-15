Hakan Fidan, NATO Toplantısında ABD ve Suriye ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde ABD ve Suriye ile kritik bir üçlü görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD- Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.
Görüşmede heyetler de yer aldı.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel