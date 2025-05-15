Hakan Fidan, NATO Toplantısında ABD ve Suriye Dışişleri Bakanlarıyla Bir Araya Geldi

Hakan Fidan, NATO Toplantısında ABD ve Suriye Dışişleri Bakanlarıyla Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde Türkiye, ABD ve Suriye arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı Antalya'da yapıldı ve yaklaşık 30 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD- Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Görüşmede heyetler de yer aldı.

Bakan Fidan'ın da katıldığı üçlü görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Fidan'ın görüşmeden ayrılmasının ardından Rubio ve Şeybani, görüşmeye devam etti. Rubio, NEST Kongre Merkezi'nden saat 19.00'da ayrıldı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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