Hakan Fidan, Moskova'da Vladimir Medinskiy ile Görüştü

Hakan Fidan, Moskova'da Vladimir Medinskiy ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşme, İstanbul'daki müzakereler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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