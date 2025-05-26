Hakan Fidan, Moskova'da Vladimir Medinskiy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.