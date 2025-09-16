Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.