Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Komisyonu Üyesi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Lüksemburg'da, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos ile görüştü.