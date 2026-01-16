Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda Tarafından Kabul Edildi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
