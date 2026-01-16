Dışişleri Bakanı Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda Tarafından Kabul Edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA / Güncel