Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İstanbul'da Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
