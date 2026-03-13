Bakan Fidan, Katar ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi. Bakanlar ülkemize yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı