Hakan Fidan, Katar'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan ile Bin Ferhan'ın Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.