Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-İsrail durumu ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel