Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile İran ve İsrail'i Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ile Gazze'deki gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda İran ve İsrail arasındaki durumu ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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