Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.