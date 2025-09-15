Haberler

Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için bulunduğu Katar'da, Başbakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

(ANKARA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
