Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile İsrail-Iran Çatışmasını Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve İran arasındaki çatışmayı ele aldı. Gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda İsrail ve İran arasındaki çatışmayı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı ve Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti.

Görüşmede çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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