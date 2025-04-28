Hakan Fidan'ın Hamas ile Görüşmesi İddiası Yalanlandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bir İsrail gazetesinde yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bir İsrail gazetesinde yer alan iddiayı yalanladı. Keçeli, söz konusu iddiaya ilişkin, "Bir İsrail gazetesinde yer alan, Sayın Bakanımızın dün (27 Nisan) Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.