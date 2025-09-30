Hakan Fidan ile Jean-Noël Barrot Arasında Gazze Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel