Hakan Fidan ile Jean-Noël Barrot Arasında Gazze Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

