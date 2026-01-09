Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Halep'teki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüşerek Halep'teki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

