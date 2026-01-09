Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüşerek Halep'teki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.