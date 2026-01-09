Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel