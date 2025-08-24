Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na Başkanlık Edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının gündemi, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve Gazze'deki operasyonlar olacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine yarın Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle yapılacak.
