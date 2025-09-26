Haberler

Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğraflar paylaşıldı.

