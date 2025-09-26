Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile New York'ta bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.