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Hakan Fidan, Hamas Heyetiyle Esir Değişimi ve Ateşkes Anlaşması Üzerine Görüştü

Hakan Fidan, Hamas Heyetiyle Esir Değişimi ve Ateşkes Anlaşması Üzerine Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas heyetiyle bir araya gelerek Gazze'deki insani durumu ve esir değişimini mümkün kılacak ateşkes anlaşmasının müzakerelerini ele aldı. Fidan, Türkiye'nin diplomasi imkanlarını kullanarak uluslararası toplumu harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşerek esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için Türkiye'nin diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Toplantıda, Filistinliler arası uzlaşı süreci de değerlendirilirken Bakan Fidan, sonrasında Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti.

Fidan, görüşme vesilesiyle,Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini de iletti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

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