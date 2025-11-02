Haberler

Hakan Fidan, Gazze Konulu Toplantıya Başkanlık Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yaparak bölgedeki insani durum ve ateşkes sürecini ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla Gazze konulu toplantıya başkanlık edeceği bildirildi. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes süreci, insani durum ve kalıcı barış için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantının, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül 2025'de New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Toplantıda, ateşkesle ilgili son gelişmelerin ve Gazze'deki insani durumun ele alınacağı bildirildi.

Bakan Fidan'ın toplantıda; "İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi, BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
