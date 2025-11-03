Hakan Fidan, Gazze Konulu Toplantıda Pakistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu bakanlar toplantısı marjında, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İstanbul'daki Gazze konulu bakanlar toplantısı kapsamında, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.