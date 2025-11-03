Haberler

Hakan Fidan, Gazze Konulu Toplantıda Pakistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu bakanlar toplantısı sırasında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İstanbul'daki Gazze konulu bakanlar toplantısı kapsamında, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İstanbul'daki Gazze konulu bakanlar toplantısı kapsamında, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.

