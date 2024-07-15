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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: FETÖ'ye karşı mücadele devam ediyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenen FETÖ üyelerinin cezasız kalmayacağını vurgulayarak, örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için kararlılıkla adımlar atıldığını belirtti. Fidan, ayrıca 15 Temmuz şehitlerini anarak gazilere şükranlarını sundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu. Bu terör örgütünün, 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır.

15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir.

Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: ANKA / Güncel

Hakan Fidan 15 Temmuz Yargı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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