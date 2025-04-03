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Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshkna ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshkna ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshkna ile görüştüğü belirtildi.

Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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