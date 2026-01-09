Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.