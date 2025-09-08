Haberler

Hakan Fidan'dan Yvette Cooper'a Tebrik Telefonu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve uluslararası konuları değerlendirerek Cooper'ı tebrik etti.

Görüşmede, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takviminin ele alındığı görüşmede, ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
